W niedzielę od 12 do 17 zbiórka krwi na opolskim Rynku

Wszyscy, którzy będą chcieli oddać krew, mogą się zgłosić do krwiobusa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Zgodnie z hasłem akcji, każdy, oddając krew, będzie mógł wcielić się w rolę świętego Mikołaja. Do udziału w niej – jak co roku organizatorzy zaprosili znanych Opolan. Akcja potrwa do godziny 17.00.

Akcję na żywo relacjonować będzie Diecezjalne Radio Doxa. Radio organizuje ją wraz z Miastem Opole i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli biskup opolski Andrzej Czaja, marszałek Andrzej Buła i wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.