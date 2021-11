W Nysie powstała SIM Opolskie. Spółka ma wybudować ponad 1000 mieszkań w całym regionie

Pierwsza faza realizacji inwestycji, to przygotowanie dokumentacji projektowej. Ma to potrwać około roku. No i potem wybór wykonawcy, a w kolejnym kroku budowa, która potrwać około dwóch lat. Także myślę, że pierwsze mieszkania SIM Opolskie w Nysie powstaną w 2024 lub 2025 roku – prognozuje Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy.