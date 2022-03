W Nysie wystawiono sztukę o Łukaszu Cieplińskim. Niemal pełna sala i oklaski na stojąco. W planach kolejne wydarzenia [GALERIA]

Spektakl „Hiob’51” wystawili artyści Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. To historia Łukasza Cieplińskiego, który był ostatnim prezesem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Członkowie ostatniego zarządu tej powojennej organizacji niepodległościowej zostali straceni przez komunistów 1 marca 1951 roku. To powód, dla którego 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W celu dokładniejszego pokazania historii Łukasza Cieplińskiego, w NDK zaprezentowano również wystawę opracowana przez IPN.

O wrażenia po spektaklu zapytany został Marek Kędzierski, dyrektor NDK.

– To zawodowy teatr. Poziom i ranga naszych spektakli poszybowała do góry. Jestem wzruszony.

Temat powstania antykomunistycznego nie znajduje się w głównym nurcie kultury krajowej. Jednak nyski ośrodek kultury często dotyka kwestii takich, jak patriotyzm, historia czy polska tożsamość. Kędzierski wskazał, że podobne sprawy są poruszane przez polskich artystów.

– Jest kilka teatrów w Polsce, które poruszają tematy trudne. Jednym z nich jest Teatr Nie Teraz z Tarnowa-Maszkienic, który mamy nadzieję niedługo gościć w Nysie. Temat męczeńskiej śmierci Łukasza Cieplińskiego, jego poruszające listy do syna Andrzejka. To już samo przez się jest mocne. Bardzo głębokie, niepowierzchowne – powiedział dyrektor. – Ten temat dotyka głęboko ludzi. Tym bardziej w dzisiejszym kontekście napaści na Ukrainę. Historia zatoczyła koło. Cały czas miałem wrażenie, ze mam „deja vu”. Czy to ktoś kiedyś rozliczy? Szczerze wątpię. Myśmy się tak naprawdę nie rozliczyli z tym okresem i teraz zbieramy tego plony.