W opolskich gminach wielkie podwyżki lokalnych podatków. Więcej zapłacimy za budynki i działki

Październik i listopad to okres, kiedy rady gminy ustalają przyszłoroczne stawki lokalnych podatków. Nie mają przy tym pełnej dowolności, bo minister finansów określa wcześniej stawki maksymalne.

W przypadku gruntów w 2022 roku podatki od nieruchomości nie mogą być wyższe niż:

1,03 złotego za metr kwadratowy powierzchni związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz

0,52 złotego dla gruntów pozostałych.

Dla budynków i budowli stawki maksymalne wynoszą:

89 groszy dla obiektów mieszkalnych

25,74 złotego dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Ministerialny wzrost wyniósł średnio ok. 4 procent, a więc poniżej już obserwowanej inflacji.

Uchwały o nowych stawkach podatków lokalnych podjęła do tej pory tylko część samorządów, ale generalnie wszędzie są one zwiększane i coraz bardziej zbliżają się do dopuszczalnego poziomu maksymalnego.