W opolskich liceach i technikach zaczęły się studniówki. W tym roku w surowym reżimie sanitarnym [Zdjęcia]

Maturzyści z III LO w Opolu - 122 uczniów i 40 osób towarzyszących - bawić będą się w najbliższą sobotę, jak zwykle w "Salomonie". - Każdy dzień niesie wątpliwości, ale obowiązują określone zasady. My dobrze je znamy, organizator zobowiązał się do ich przestrzegania. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie normalnie. To bal, który pamięta się przez całe życie - mówi Joanna Raźniewska, dyrektor Trójki.

- Szczerze? Wolałabym, żeby tej studniówki nie było - mówi dyrektorka jednego z liceów na Opolszczyźnie. - Uczniowie i rodzice bardzo nalegali. Być może mam uraz, bo COVID zabrał zdrowie trzem bliskim mi osobom. Uważam, że należy dmuchać na zimne, a studniówka zwłaszcza z osobami z zewnątrz to niepotrzebne ryzyko. Z drugiej strony rozumiem młodzież. Taki bal jest raz w życiu.