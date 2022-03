W opolskich szkołach i przedszkolach stopniowo przybywa dzieci uchodźców z Ukrainy

W niedzielę w Systemie Informacji Oświatowych w województwie opolskim wpisano dokładnie 597 dzieci uchodźców z Ukrainy.

- W ubiegłym tygodniu ta liczba z dnia na dzień się podwajała – mówi Robert Socha z Opolskiego Kuratorium Oświaty.

Najwięcej, bo prawie połowę zgłoszono w samym Opolu. Drugim dużym ośrodkiem jest Kędzierzyn-Koźle. Miasta takie jak Nysa, Prudnik czy Głuchołazy przyjęły dotychczas po ok. 50 małych Ukraińców do swoich placówek.

Nie jest to zresztą zależne od ogólnej liczny uchodźców w danej gminie, a raczej od woli ich pozostania na miejscu. Np. w gminie Prudnik, gdzie zgłoszono dotychczas pobyt ok. 200 Ukraińców, do szkół i przedszkoli zapisano 56 dzieci. W gminie Głuchołazy, gdzie mieszka prawie tysiąc uchodźców, zapisano tylko 42 dzieci.

Najwięcej dzieci (ok. 82 procent) zapisano do szkół podstawowych. Ok. 10 procent do przedszkoli, a tylko ok. 8 procent do szkół średnich. To efekt różnic w systemie oświatowym Polski i Ukrainy, gdzie funkcjonują 10 letnie szkoły podstawowe.