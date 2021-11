W Opolskim Teatrze Lalki i Aktora performatywne czytanie "Szczurołapa" Magdaleny Drab

„Szczurołap” pokazuje tragedię, widzianą oczami rodziców, których dzieci zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach.

Kolejne tropy śledztwa doprowadzają do odkrycia na telefonach dzieci aplikacji, która rzuca jej użytkownikom kolejne wyzwania do

realizacji „w realu”. Tego rodzaju zjawiska w ciągu ostatnich lat zyskują na popularności. W scenariuszu opowieść o powolnej utracie

kontaktu młodzieży z rzeczywistością zostanie opowiedziana w trzech rozdziałach.

Pierwszy rozdział to opowieść o relacjach rodzinnych, której narratorem będzie Szczurołap – baśniowy bohater znany z tekstów braci Grimm. Przy akompaniamencie skrzypiec będziemy wraz z nim podglądać życie rodzinne bohaterów. W drugim rozdziale, rodzice spotkają się na komisariacie w związku z zaginięciem swoich dzieci. Jednak pytania zadawać będzie nie tylko stróż prawa, ale i zawsze mająca coś do powiedzenia „opinia publiczna”. Rozdział trzeci to – jak w każdej dobrej baśni – szczęśliwe zakończenie. Ale też początek trudnej rozmowy rodziców i dzieci.