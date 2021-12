W Opolu jutro rano skrobanie szyb? Sprawdź prognozę pogody na najbliższą noc i przekonaj się Newsroom 360

Czy rano będzie mróz w Opolu? iStock Getty Images

Czy jutro w Opolu trzeba będzie skrobać szyby? Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Możliwość wystąpienia opadów śniegu to 10%, a spodziewana wilgotność powietrza w Opolu to 78%. Okazuje się, że w nocy z niedzieli na poniedziałek możemy spodziewać się -9°C. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 14 km/h. Mogą więc pojawić się przymrozki. Prawdopodobieństwo w Opolu wzrasta wraz z oddalaniem się od zabudowań.