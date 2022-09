W Opolu nie ma wolnych mieszkań na wynajem. A gdy chcesz wynająć, idziesz na casting dla najemców [ZOBACZ OFERTY] Mateusz Majnusz

Z początkiem października rozpocznie się kolejny rok akademicki. Do Opola już zaczynają zjeżdżać studenci, co widać na rynku nieruchomości. Mieszkań na wynajem praktycznie nie ma, a jeśli już jakieś są to po horrendalnie wysokich cenach. Obecnie to właściciele dyktują warunki i robią castingi na najemców.