W Opolu otwarto punkt wymiany rzeczy używanych. Działa przy ul. Książąt Opolskich 10

W Polsce działa już kilka podobnych punktów, ale opolska ReUżytkownia jest jedynym, prowadzonym przez Urząd Miasta. Jej oficjalnego otwarcia dokonał w piątek prezydenta Opola, Arkadiusz Wiśniewski.

- Kupowane rzeczy coraz szybciej przestają nas cieszyć, zapełniają nasze szafy i półki, stają się balastem. To okazja by je oddać i ucieszyć kogoś innego, a rzeczom dać drugie życie - mówił prezydent Wiśniewski.

Głównym celem działania ReUżytkowni jest zachęcanie osób do wydłużenia życia przedmiotów, ograniczenie konsumpcjonizmu, promowanie upcyklingu i nauka umiejętności naprawiania rzeczy.

- To jest przestrzeń, którą udostępniamy wszystkim mieszkańcom Opola. Przyjmujemy przedmioty małogabarytowe - rzeczy gospodarstwa domowego, książki, ramki, albumy na zdjęcia, szkatułki, biżuterię, zabawki i rośliny. To musi być wszystko dobrej jakości, nieuszkodzone. Przyjmujemy przedmioty, które od razu można zabrać do domu - mówi Iwona Kowalczuk, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM.