W Opolu powstaje Dom Nadziei dla bezdomnych. Zobacz zdjęcia z budowy

Obecnie w przyszłym Domu Nadziei m.in. stawiamy ścianki działowe w technice suchej zabudowy - mówi Łukasz Wachta, który jest na budowie majstrem.

- Stelaże metalowe pokrywamy regipsem - dodaje. - Robione są także nowe instalacje by w przyszłości uruchomić oświetlenie. W posadzce już zostało zamontowane ogrzewanie podłogowe. Przed nami pierwsze próby jego działania. Cel tej pracy jest szczytny. Wszyscy chcemy temu dziełu pomóc.

O zamiarze stworzenia Domu Nadziei dla ubogich i bezdomnych poinformowała podczas listopadowych obchodów Światowego Dnia Ubogich siostra Aldona Skrzypiec, jałmużnik biskupa opolskiego. Będzie się on mieścił w suterenie kompleksu, na który składają się Muzeum Diecezjalne i Dom Księży Emerytów. Wchodzić będzie tam można od ul. Książąt Opolskich.

- To osobne niekłopotliwe dla nikogo miejsce i usytuowanie domu w centrum miasta jest wielką zaletą – podkreśla siostra Aldona . - Chcemy całkowicie wyremontować i adaptować pomieszczenia o powierzchni ok. 140 metrów. Prace trwają. Docelowo powstanie tam pomieszczenie na około 50 osób, podręczna kuchnia, magazyn, gabinet do spotkań indywidualnych, gdzie kiedyś chcemy uruchomić dyżur psychologa i terapeuty, a także toalety i natryski.