W Opolu przestała właśnie działać izba wytrzeźwień. Kto w stolicy województwa zajmie się pijanymi mieszkańcami? Zdania są podzielone

- Szukamy oszczędności wszędzie, gdzie się da. Czasy są bardzo trudne, nie tylko dla mieszkańców, ale też samorządów, które jakoś muszą spiąć budżet przy tej drożyźnie. Jeśli mamy do wyboru obniżenie temperatury powietrza w szkołach na terenie miasta albo zamknięcie izby wytrzeźwień, to wybieramy tę drugą opcję - przyznaje Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza.

Koszty utrzymania izby nie były małe - rocznie to około półtora miliona złotych . Każdego dnia patrole policji i straży miejskiej przywoziły tutaj średnio ok. sześciu nietrzeźwych - głównie mężczyzn.

Wszyscy się zastanawiają, gdzie trafiać będą pijani

W związku z likwidacją „wytrzeźwiałki” pojawił się jednak problem, gdzie wozić pijanych, którzy zostali zatrzymani przez policję lub straż miejską. Zdaniem ratusz, jeśli ktoś jest pijany i nikomu nie zagraża, to powinien zostać odwieziony do domu.

- Z kolei w przypadku, gdyby zatrzymany był agresywny, to policja powinna go przetransportować na izbę zatrzymań komendy. To odpowiednie miejsce dla takich osób - uważa Adam Leszczyński.

Na propozycję miasta nie chcą się zgodzić ani medycy ani policja

Opolska policja ma jednak inne na ten temat zdanie. Uważa bowiem, że osoby pod wpływem alkoholu nie powinny trafiać na izbę zatrzymań, bo jest to miejsce przeznaczone dla sprawców przestępstw, a nie miejsce do wytrzeźwienia.

W praktyce może to oznaczać, że osoby pijane będą przewożone na Szpitalne Oddziały Ratunkowe szpitali, co jednak także powoduje sprzeciw dyrektorów Szpitala Wojewódzkiego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Likwidację izby wytrzeźwień krytykuje między innymi Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Podkreśla on, że izba była do tej pory najlepszym miejscem, gdzie mogły trafiać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przede wszystkim dlatego, że jej "goście" znajdowali się tam pod właściwą opieką i we właściwych warunkach umożliwiającym im dojście do siebie.

- Teraz takie osoby będą trafiały prawdopodobnie na szpitalne oddziały ratunkowe, tym samym zajmą miejsce innym pacjentom - mówi dyrektor Kostyła.

Podkreśla on także, że pacjenci i personel szpitalnych oddziałów ratunkowych mogą być teraz narażeni na zachowania agresywne ze strony osób znajdujących się pod silnym wpływem alkoholu, czy środków odurzających.