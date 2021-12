W Opolu przyznano Nagrody im. Danuty Sokołowskiej "Wolontariusz Roku 2021"

- Wolontariat to piękna i wyjątkowa postawa. Wolontariuszem zostaje się nie dla nagród, ale z chęci dzielenia się z innymi - życzliwością, sercem, dobrym słowem i uczynkiem. My chcemy docenić te postawy i podziękować osobom, które przez cały rok zrobiły tak wiele dobrego dla mieszkańców Opola. Dzięki waszej aktywności wielu ludziom żyje się lepiej. Chcemy też promować samą ideę, by wolontariuszy przybywało - mówił na wtorkowej Gali Wolontariatu prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, a jednocześnie przewodniczący kapituły konkursowej.

Na konkurs wpłynęły 32 zgłoszenia. Komisja przyznała trzy nagrody główne.

Alicja Smajda od 13 lat współpracuje jako wolontariuszka z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Jest dla schroniska prawdziwą ostoją i podporą. Pozwoliła znaleźć nowy dom wielu podopiecznym schroniska, wprowadza też do pracy wolontariackiej nowych wolontariuszy.