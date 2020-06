W Opolu rośnie poziom wody w Odrze i Kanale Ulgi. Do miasta zmierza fala

Mieszkańcy Opola z niepokojem spoglądają na wezbrane, brudne wody rzeki niosące ze sobą konary drzew. Ludzie nadal mają w pamięci powódź z wakacji 1997 roku.

- Praktycznie codziennie przechodzę Mostem Piastowskim z Zaodrza do centrum miasta - opowiada pani Janina. - Mieszkam w jednym z bloków przy ul. Łąkowej. Pamiętam, jak 23 lata temu musieliśmy siedzieć w mieszkaniach, bo wszędzie stała woda. To, co jest teraz, dalekie jest do wydarzeń z 1997 roku, ale zawsze, gdy widzę, że Odra przybiera, to wracają nieprzyjemne wspomnienia - mówi.