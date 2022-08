W Opolu trwa II Lotny Festiwal Piwa. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji

Wydarzenie jest zorganizowane przez firmę Craft Event oraz członków Piwnego Klubu.

Pasjonaci postanowili rozpropagować piwo craftowe w Polsce, pomóc producentom, stworzyć otoczkę wokół produkcji i produktu, podobną do tej, która od dawna funkcjonuje wokół rynku winiarskiego.

- Rynek piwa craftowego rośnie od 100 do 200 procent rocznie, podczas gdy spożycie piwa w Polsce ogólnie utrzymuje się na stałym poziomie, choć ostatnio nawet spada - mówi Paweł Paluchowski. - Mimo to udział piwa craftowego w ogólnym piwnym rynku nie przekracza w Polsce 1 procenta. Dla przykładu w USA jest to kilkanaście procent, w Europie Zachodniej – kilka procent.

Cały czas jest przestrzeń do rozwoju i chcemy tę przestrzeń tworzyć.