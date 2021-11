W Opolu trwają diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży. Zobacz zdjęcia

- Papież w orędziach na kolejne Światowe Dni Młodzieży z uporem powtarza nam słowo wstań – mówił ks. Łukasz Knieć, diecezjalny duszpasterz młodzieży (hasło tegorocznego ŚDM brzmi: „Wstań, ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” – przyp. red.). – Franciszek nam przypomina, żebyśmy żyli jako chrześcijanie tak, by nasze życie było czytelne. Skoro tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię Jezusa, On jest pośród nich, to jestem pewien, że jak się nas zbierze czterystu, to w rzeczywistości będzie nas 401.