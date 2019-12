W Opolu za darmo możesz zbadać wzrok swojego dziecka

- To kontynuacja projektu „Dbamy o wzrok opolskich dzieci” - mówi Urszula Ciołeszyńska, koordynator projektu. - W jego ramach w ostatnim półroczu przebadaliśmy ponad 5 tysięcy dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach Opolszczyzny. Okazało się, że 7 procent z nich miało wady. Statystycznie problem nie jest duży, ale wśród dzieci dzieci, u których wykryto wady, wiele nie miało nawet pojęcia, że źle widzi. Jedna z dziewczynek praktycznie nie widziała tablicy. Kiedy mama zapytała ją, dlaczego tego nie sygnalizowała, dziecko odparło: „Myślałam, że tak mają wszyscy”. I to jest wyzwanie, by takie dzieci wychwycić jak najszybciej i zapewnić im leczenie. Problem w tym, że w Opolu praktycznie nie ma okulisty, do którego można by pójść z niemowlakiem i sprawdzić jego wzrok.

Niezdiagnozowana wada wzroku u dzieci może być przyczyną nerwowości i słabych wyników w nauce. Aby temu zapobiec powstał projekt „Dbamy o wzrok opolskich dzieci”. Kluczową rolę w nim odgrywa nowatorski aparat Welch Allyn umożliwiający szybkie i bezinwazyjne badanie przesiewowe wad wzroku.