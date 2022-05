W Opolu zaczęły się 20. Międzynarodowe Targi Turystyki "W stronę słońca" Iwona Kłopocka-Marcjasz

Targi, które potrwają do niedzieli to okazja, by zgromadzić furę folderów i zaplanować rychłe już wakacje. Prezentują się opolskie gminy, przybliżając atrakcje turystyczne regionu, kulturę i tradycje, także kulinarne.