W pałacu w Mosznej rusza festiwal “Muzyczne Święta Kwitnących Azalii". To gratka dla miłośników muzyki klasycznej

W tym roku organizatorzy zaplanowali aż 6 koncertów. Imprezę otworzy recital mistrzowski pt. "Wymiary czasu i ciszy Dalbergii", w którym wystąpią perkusistki i marimbistki: Anna Rutkowska i Julianna Kamila Siedler-Smuga. Zagrają one utwory m.in. Jana Paderewskiego, Keiko Abe i Ivana Trevino.

W kolejnych dniach nie zabraknie muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta, Roberta Schumann, czy też Antonio Vivaldiego.

W pałacu w Mosznej wystąpi łącznie około 20 utalentowanych artystów.

– Czeka nas sześć cudownych koncertów w różnych tonacjach, od muzyki klasycznej, przez muzykę współczesną, zahaczającą i wybiegającą w różne kręgi świata - mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. - Gorąco zachęcam do uczestnictwa w festiwalu.

- Ten festiwal, to także dobra okazja, by zwiedzić pałac i park, który właśnie rozkwita. - dodaje Tomasz Ganczarek, prezes spółki Moszna Zamek. - Każdego roku odwiedza nas ok. 300 tys. turystów, a muzyka klasyczna jest jednym z tych elementów, który kojarzony jest z pałacem.