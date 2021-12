W piątek i sobotę opolski Caritas zbiera żywność z myślą o ubogich

- W piątek i w sobotę w wybranych sklepach sieci: Biedronka, Kaufland, Lidl i Polomarket, a także innych placówkach handlowych w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, w Nysie, Otmuchowie, Białej, Niemodlinie, Korfantowie, a także w mniejszych miejscowościach pojawią się kosze na żywność z logo Caritas – informuje Mateusz Gajewski, koordynator projektu.

Wolontariusze Caritasu Diecezji Opolskiej będą zachęcać klientów do podzielenia się artykułami spożywczymi z osobami w potrzebie.

Organizatorzy serdecznie zapraszają, by umieszczać w koszach z myślą o ubogich przede wszystkim artykuły spożywcze o długim terminie przydatności, jak np. mąka, ryż, cukier, makaron.

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem trafią one do najbardziej potrzebujących osób w diecezji opolskiej. Odbiorem darów, a następnie ich dystrybucją zajmą się wolontariusze parafialnych zespołów Caritas oraz szkolnych kół Caritas w diecezji.

- W adwencie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do otwarcia się na potrzeby biedniejszych bliźnich – dodaje pan Gajewski. - Zbiórka żywności to świetna okazja do spełnienia uczynku miłosierdzia, który mówi o tym, aby głodnych nakarmić. Do pokazania hojności i dobroci, które każdy z nas ma ukryte w sercu.