W pustej opolskiej katedrze odprawiono mszę św. Wieczerzy Pańskiej

- W czasie każdej Eucharystii – mówił w kazaniu ks. biskup mamy udział w tym, co Pan Jezus zostawił Kościołowi, udając się na śmierć. Na Kalwarii Jezus oddał swoje życie i objawił nam swoją miłość. Do końca nas umiłował. Krzyż jest tego dowodem. A Eucharystia jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienie ludzkiej duszy. Nawet jeśli się tego zapieramy.

Bp Czaja odniósł się także do sytuacji związanej z epidemią. - Kościoły zawsze były otwarte – przypomniał. - Dziś musimy wam mówić, że nie możecie wejść. Nam też nie jest z tym łatwo. Ten ból i trud niech będzie ofiarą, którą chcemy dołączyć do gorliwej i ufnej modlitwy do Boga, byśmy zostali z pomoru ocaleni. Trzeba respektować zarządzenia związane z epidemią, byśmy po niej mogli się w świątyniach zgromadzić. Daj Boże wszyscy. Boska Opatrzność głosi nam swoiste rekolekcje. Trzeba się mobilizować i bardziej doceniać sakramenty. Mieliśmy stały dostęp do kościołów i nie było to dla nas ważne. Zapytaj siebie: Ile razy słyszałem dzwony i mogłem iść na Eucharystię, a nie szedłem.