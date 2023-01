W Schodni koło Ozimka powstaje słynny fast food. To jedna z najmniejszych miejscowości w Polsce, gdzie będzie taki lokal

W Schodni, obok Ozimka, powstaje nowa restauracja McDonald 's. Budynek pnie się do góry. Stoją już ściany. Widać, gdzie będzie się mieściło okienko dla kierowców i wejście do restauracji.

Lokal popularnej sieci powstaje przy drodze krajowej nr 46. Schodnia, choć mała jest miejscem z olbrzymim potencjałem, bo w tym miejscu drogą nr 46 przejeżdża 12 tysięcy pojazdów na dobę.

Co ciekawe, Schodnia to może być najmniejsza miejscowość w Polsce, w której powstaje ten popularny lokal z fast foodem.

Anna Gryglas

To prawdopodobnie przesądziło, że sieć zdecydowała się na otwarcie swojej restauracji w tym miejscu. Co ciekawe, Schodnia to może być najmniejsza miejscowość w Polsce, w której powstaje ten popularny lokal z fast foodem.