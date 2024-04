W sobotę dzień otwarty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Opolu. Zobacz psy, które czekają na dom

- Z rozmów wiemy, że wiele osób miałoby ochotę adoptować zwierzę, ale odkładają w czasie tę pierwszą wizytę, nie wiedząc co ich u nas czeka – mówi Aleksandra Czechowska, wicedyrektor opolskiego zoo, któremu podlega schronisko dla bezdomnych zwierząt. – Dzień otwarty to dobry moment, by przekonać się, że nie trzeba jechać do hodowli, by znaleźć czworonożną miłość swojego życia.