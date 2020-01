W środę "niemy protest" kobiet, które czują się pokrzywdzone przez ZUS. Także w Opolu. Zarzucają, że urzędnicy zabierają imi zasiłki

W Opolu i innych miastach Polski akcja ma polegać na wywieszeniu banerów i plakatów pod oddziałami ZUS. Organizatorzy zapewniają, że to akcja organizowana przez ruch społeczny kobiet prowadzących działalność gospodarczą, które identyfikują się pod hasztagiem #NieJestemFikcyjna.

"Przyłącz się do nas - nie jesteśmy polityczne! Żądamy spokojnego macierzyństwa i należnego nam szacunku od władz RP! W całej Polsce pracujące Matki jednoczą się przeciw haniebnym praktykom ZUS! Wzywamy wszystkich na pokład! Koniec prześladowania matek przez ZUS! Koniec prześladowania pracujących Polaków przez urzędników! DO BOJUUUU! POKAŻMY NASZĄ SIŁĘ" - czytamy w zapowiedziach akcji na facebookowym profilu (pisownia oryginalna), na którym we wtorek w południe było ok. 1300 członków.

- Wiele tysięcy kobiet w Polsce, również na Opolszczyźnie zmaga się z problemem. ZUS w ostatnim czasie prowadzi szerokie spektrum pozbawionych podstawy prawnej i często nieetycznych działań nakierowanych na odebranie kobietom prowadzącym działalność gospodarczą i etacie przysługującego im prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego - informuje nas jedna z uczestniczek akcji.