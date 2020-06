W środę wyłączą światła na jednym z wjazdów do Opola. Będą utrudnienia dla kierowców

Wjazd do Opola od strony Zawady może być w środę (3 czerwca) mocno utrudniony. Wszystko z powodu wyłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy miasta z ulicą Oleską.

- Powodem są prace prowadzone na zlecenie spółki Tauron - wskazuje Adam Leszczyński, rzecznik MZD.

Sygnalizacja świetlna ma tam być wyłączona do godz. 17. To oznacza, że kierowcy wjeżdżający do Opola o poranku od strony Zawady (m.in. ci, co dojeżdżają do miasta z rejonu Kluczborka), nie tylko muszą liczyć się z utrudnionym wjazdem do miasta, ale również z problemowym powrotem.