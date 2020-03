W Suchym Borze uruchomiono ośrodek kwarantanny. W Turawie mogą powstać kolejne trzy

Szpitale przygotowują się na pacjentów z koronawirusem

Opolskie szpitale w czwartek wstrzymały planowe przyjęcia. Liczba łóżek dla pacjentów z koronawirusem wzrośnie z 40 do 400. Będą oni przyjmowani w pierwszej kolejności na oddziały zakaźne do Opola i Nysy, a następnie do specjalnie utworzonego szpitala zakaźnego w Kędzierzynie-Koź...