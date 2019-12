W święta wyrzucamy nawet 2-3 razy więcej żywności niż w roku. Planujmy zakupy i gotujmy z głową

Każdego roku w Polsce 9 mln ton żywności ląduje w koszu. Tym samym, marnując średnio 235 kg jedzenia na osobę, zajmujemy 5. miejsce w Unii Europejskiej.

W święta wyrzucamy nawet 2-3 razy więcej żywności niż w ciągu całego roku. Jednocześnie wydajemy na świąteczne dania średnio 524 zł! (wg. raportu Deloitte) Z badania instytutu KANTAR przeprowadzonego na potrzeby Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że 42 proc. Polaków przyznaje, że zdarzyło się im wyrzucić żywność. Wśród najczęściej wyrzucanych produktów wskazują kolejno: pieczywo, wędliny, warzywa, owoce oraz nabiał. Trudno wyobrazić sobie jednak udane polskie święta bez suto zastawionego stołu i tradycyjnych 12 potraw. Wspólne gotowanie, lepienie pierogów i kręcenie makowców to nie tylko część obyczaju, ale także wzmacnianie więzi międzyludzkich. Niestety, co dziesiąty Polak szacuje, że po świętach w jego gospodarstwie domowym zmarnuje się aż ponad 2 kg produktów. Kolejne 17,1 proc. ankietowanych szacuje skalę marnowania na pomiędzy 1 a 2 kilogramy, zaś tylko 21,9 proc. Polaków twierdzi, że w ich gospodarstwach domowych przy okazji świąt zupełnie nic się nie marnuje.

– Dzieje się tak z kilku powodów. Przed świętami sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie, a nasze kosze zakupowe wypchane są po brzegi. Zachęcani promocjami i tradycją 12 wigilijnych potraw, kupujemy za dużo, suto zastawiamy stoły i finalnie wyrzucamy niezjedzone porcje świątecznych specjałów, w ten sposób wyrzucając pieniądze w błoto i marnując doskonale pyszne i świeże jedzenie, które przecież wcale nie musi lądować w koszu – mówi Karolina Woźniak, PR managerka Too Good To Go.

– Mamy do czynienia z przykrym paradoksem: podczas gdy w naszym kraju niemal 2 miliony osób żyje w skrajnym ubóstwie i korzysta z pomocy żywnościowej, w wielu innych domach odbywa się bożonarodzeniowy festiwal marnowania jedzenia. Statystyki wskazują, że w okresie świąt nawet 1/3 przygotowanej żywności ląduje w śmietniku. To zupełnie tak, jakbyśmy wyrzucali co trzecią torbę z zakupami spożywczymi – komentuje Dorota Jezierska, wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Są jednak metody, by nie psuć magii Świąt i nie marnować. Warto się zastosować do zestawu prostych rad zwanych 4P, dzięki którym praca i serce, jakie wkładamy w przygotowanie świątecznych przysmaków, nie pójdą na marne. Te zasady to: Planuj, Podziel się, Przechowuj i Przetwarzaj. Kroki te są na tyle uniwersalne, że mogą być zaaplikowane zarówno w domach, jak i podczas “śledzików” – rezerwując kolację, warto uprzedzić managera restauracji, by niezjedzone potrawy zostały spakowane i dostarczone następnego dnia na adres biura. Zespół Too Good To Go i eksperci Federacji Polskich Banków Żywności, w ramach kampanii „Wszystkiego Niezmarnowanego na Święta”, przygotował kilka praktycznych porad, jak uratować to, co zawita na świątecznym stole. Planuj - Dobrze zaplanowane zakupy świąteczne, liczba gości i wielkość porcji pozwolą zaoszczędzić nie tylko czas i pieniądze, ale także zmniejszą szansę, że nadwyżkowa żywność zepsuje się lub wyląduje w koszu. Warto również zrobić przegląd lodówki i szafek, zanim wyjdzie się na zakupy. Dobrym rozwiązaniem może być też wigilia składkowa, gdzie każdy członek rodziny przygotowuje po jednym daniu.

Podziel się - To, co zostanie z wigilijnej wieczerzy, możemy zapakować w pojemniki i rozdać gościom. Nie wstydźmy się być “słoikami” w święta, zabierzmy ze sobą do domu resztki ze świątecznej kolacji, a jeśli mimo to zostanie nam sporo jedzenia, wesprzyjmy lokalną Jadłodzielnię, czyli oddajmy posiłek do społecznej lodówki. Przechowuj - Przejrzyjmy przed świętami zamrażalnik, by zrobić miejsce na produkty po świętach. Prawie wszystkie wigilijne dania nadają się do zamrażania i zachowują świeżość nawet przez kilka miesięcy. Warto również odpowiednio oznaczyć zamrażane produkty, by potem z łatwością odmrozić coś, na co ma się ochotę.

Przetwarzaj - Przetwarzanie pozwoli uzyskać potrawom nowe życie. Rybę po grecku możemy z łatwością zapiec w cieście. Z niezjedzonych śledzi zrobić sałatkę z ziemniakami i cebulką. Z bigosu – łazanki czy kulebiak, a różne rodzaje mięs warto pokroić w kostkę i zrobić np. quiche.

Promujący niemarnowanie żywności utworzyli facebookowe wydarzenie „Będę słoikiem w Święta!”, gdzie Too Good To Go motywuje do niemarnowania. Można tam także wesprzeć Banki Żywności, kupując specjalny świąteczny voucher dostępny w aplikacji, zasilający kampanię „Stoliczku, nakryj się! Głód to nie bajka”, której celem jest zebranie środków na działalność Banków Żywności, w szczególności na transport. W trakcie trwania kampanii, zarówno na blogu, jak i na social mediach Too Good To Go, pojawiają się przepisy i pomysły, jak przetrwać święta bez marnowania, nie tracąc przy tym radości jaką niesie wspólnie spędzony czas przy świątecznym stole. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE 2019