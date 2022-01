W sylwestrową noc strażacy na Opolszczyźnie mieli sporo wyjazdów. Na szczęście obyło się bez największych zagrożeń

Na Opolszczyźnie osiedliło się w 2021 roku siedem rodzin z dalekiego wschodu. Rodacy w Kazachstanie ciągle czekają na powrót do Polski

Na powrót do kraju swoich przodków czeka nadal ponad 7 tysięcy rodaków. Przyjazd do Polski to dla nich przede wszystkim szansa na poprawę statusu materialnego.