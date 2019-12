W Szczepanowickiej szopce nie będzie w tym roku zwierząt [ZDJĘCIA Z BUDOWY]

Motywem przewodnim tegorocznego Szczepanowickiego Betlejem będzie rodzina. - W szopce, co oczywiste, pojawią się między innymi Jezus i Maryja z Dzieciątkiem. Święta rodzina powinna być wzorem dla ludzi również dziś, uczyć nas, jak dbać o tę najmniejszą jednostkę społeczną - tłumaczy Andrzej Toczek, koordynator prac przy Kościele św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach.

Pierwsze prace ruszyły jeszcze w listopadzie. - Przez pięć sobót w kilka osób przygotowywaliśmy główną konstrukcję. Od ubiegłej soboty działamy już pełną parą. Prace potrwają właściwie do Wigilii Bożego Narodzenia. Zachęcamy wszystkich chętnych do pomocy w godzinach 8.30-14.00.

Co ciekawe, w tym roku w szopce nie ujrzymy zwierząt. - Wracamy do tradycji sprzed 21 lat. Chcemy skupić uwagę ludzi na scenach biblijnych. Być może przybędzie do nas nieco mniej osób, ale zależy nam na tym, by głębiej przeżywały one czas spędzony u nas. Niewykluczone jednak, że w kolejnym roku zwierzęta powrócą - mówi Toczek.