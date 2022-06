W Teatrze Ekostudio "Lekcja" wg Ionesco i wielki jubileusz Waldemara Kotasa

"Lekcja" należy do czołowych dzieł teatru absurdu, które demaskuje różnice kulturowe świata tradycji i nowoczesności. Główną postacią sztuki jest profesor, człowiek dojrzały. Oczekuje on wizyty swojej nowej uczennicy. Trzecią osobą sztuki jest służąca profesora, czuwająca nad nim niczym matka. Akcja dramatu koncentruje się wokół przygotowania uczennicy do egzaminów, mających otworzyć jej drogę do osiągnięcia wyższych tytułów w edukacji.

W roli Profesora zobaczymy zarazem reżysera sztuki, Waldemara Kotasa. Ponadto na scenie: Karolina Gorzkowska i Grażyna Misiorowska.

Waldemar Kotas to aktor teatralny i filmowy. W 1972 roku po studiach w krakowskiej PWST związał się z Opolem, gdzie występował w Teatrze Ziemi Opolskiej i Teatrze Kochanowskiego. Pracował też w teatrach Poznania, Częstochowy i Wrocławia. Od 2000 r współpracuje z Teatrem Ekostudio w Opolu.

Za swoje kreacje aktorskie był wielokrotnie nagradzany. Jest laureatem m.in. Złotych Masek oraz plebiscytu na Najpopularniejszego aktora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu (1997), W 2010 został nagrodzony „ Za zasługi dla miasta Opola”