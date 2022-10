W tych opolskich wsiach żyje najmniej mieszkańców. Jest ich nie więcej, niż kilkadziesiąt osób. Jak ci ludzie sobie radzą? TK

W najmniejszych wsiach na Opolszczyźnie nie ma sklepów, szkół czy ośrodków zdrowia. Często są położone na odludziu, z dala od miast czy nawet wiejskich stolic gmin. Mimo to - a może właśnie dlatego - mają one swój urok. Przygotowaliśmy listę miejscowości w których mieszka najmniej mieszkańców. Zapraszamy do wyjątkowej podróży po najmniejszych wsiach województwa opolskiego.