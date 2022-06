W tym roku w Opolu nie zabraknie również wydarzeń okołofestiwalowych. Zobaczcie jakie atrakcje nas czekają

17 czerwca (w piątek) o godzinie 17.00 przy ul. Ściegiennego 7a będzie miało miejsce odsłonięcie muralu Andrzeja Nowaka. W wydarzeniu wezmą udział przyjaciele i znajomi zmarłego artysty z zespołów Złe Psy oraz TSA. Ponadto na opolskim rynku będzie można także zobaczyć wystawę poświęconą artyście.

Tego samego dnia o godzinie 18.00 nastąpi otwarcie Mostu Festiwalowego, a o 18.30 na rynku swój koncert zagra Ania Dąbrowska.

Dzień później uczestnicy festiwalu tradycyjnie będą mogli spotkać się z artystami.

- Zapraszamy jak co roku do tego, aby wziąć udział w kawiarenkach z gwiazdami. Jako prowadzącą zobaczymy Marię Szabłowską, dziennikarkę, którą znamy chociażby z anteny radiowej. Będzie rozmawiała z fantastycznymi gwiazdami. Mamy już kilka potwierdzonych osób, są to m. in. Anna Wyszkoni, Katarzyna Cerekwicka, Stanisława Celińska czy Krzysztof Cugowski - mówi Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.