W upalne lato najlepiej nad wodę. Nad Jeziora Turawskie autobusem pojedziesz za darmo

Na terenie gminy Turawa darmowa komunikacja gminna działa od początku roku. Połączenia uruchomione na czas wakacji stanowią jej uzupełnienie.

– Uruchomiliśmy je po raz drugi, po tym, gdy w ubiegłym sezonie okazały się strzałem w dziesiątkę. Kierowaliśmy się głosami pasażerów, dlatego w rozkładzie pojawiła się m.in. możliwość dotarcia do Jeziora Srebrnego w Osowcu. Niczego nie zlikwidowaliśmy, a połączenia wakacyjne są kursami dodatkowymi - podkreśla Mirela Bąk. – Zainteresowanie tymi regularnymi kursami jest duże, dlatego liczymy na to, że połączenia wakacyjne, również w tym sezonie, będą cieszyły się nie mniejszą popularnością. Po sezonie nad Jeziora Turawskie również będzie można dotrzeć naszą bezpłatną komunikacją gminną, ale wtedy częstotliwość kursów będzie mniejsza, dostosowana do zainteresowania.