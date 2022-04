Wakacje 2022. Czy rezerwować wyjazd w tak niepewnych czasach? Pandemia i zamknięte niebo wpływają na plany biur podróży i turystów

Wakacje w niepewnych czasach. Czy warto planować letni wypoczynek już w kwietniu?

Przezorny zawsze ubezpieczony. Duży wzrost zainteresowania ubezpieczeniami turystycznymi

Na to, jak ogromna jest to zmiana w stosunku do lat poprzednich, wskazują same liczby. Portal, powołując się na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, podaje, że w latach 2018 i 2019 rocznie Polacy wykupili ok. 2,7 mln wycieczek. W 2020 roku był to już tylko 1 mln, a w 2021 roku branża odnotowała niewielki wzrost sprzedaży wyjazdów - w sumie sprzedano ich ok. 1,4 mln. Oznacza to, że mimo ogromnego spadku zainteresowania wycieczkami, Polacy dużo chętniej (w stosunku do lat poprzednich) korzystali z ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu.