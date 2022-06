Wakacje 2022: Ryanair, EasyJet i inne tanie linie lotnicze zapowiadają strajki. Kiedy unikać latania samolotem tego lata?

Chaos na lotniskach w wakacje? Wszystko przez brak rąk do pracy

Pierwsze wakacje po koronawirusie. Podróżni nadal nie mają lekko

Są trzy odpowiedzi. Poniżej wyjaśniamy, skąd bierze się chaos, panujący obecnie na wielu lotniskach Europy i radzimy, jak go uniknąć w czasie wakacyjnych podróży z Polski.

Po pierwsze, na lotniskach i w samolotach często po prostu brakuje rąk do pracy. Z tego powodu wszystko trwa dłużej niż zwykle, do odpraw biletowych i bagażowych tworzą się kolejki, trzeba dłużej czekać na wysprzątanie i przygotowanie samolotu do wylotu.