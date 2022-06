Wakacje to ostatnia szansa na wykorzystanie bonu turystycznego. Opolanom zostały bony na kwotę 14 milionów złotych Iwona Kłopocka-Marcjasz

Pixabay

Zostały trzy miesiące, by wykorzystać polski bon turystyczny. Wakacje to najlepszy czas, by za wypoczynek rozliczyć się bezgotówkowo. Rodzice z Opolszczyzny nie aktywowali jeszcze 20 tys. bonów, które są warte ponad 14 mln zł.