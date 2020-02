Walentynki 2020. Most Groszowy i pomniki w Opolu ozdobione balonami w kształcie serc [ZDJĘCIA]

"Kocham Cię Wiolu!" - głosi napis na balonie, który jest przymocowany do pomnika Kazimierza I Opolskiego na rynku, stanowiąc odniesienie do jego żony księżnej Wioli.

Kawałek dalej, przy Młynówce, stoi pomnik Karola "Papy" Musioła. A na nim balon z napisem "Kocham Was ciule". To z kolei odniesienie do słów, które Karol Musioł wygłosił w amfiteatrze podczas otwarcia I Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w 1963 roku. Zgromadzeni usłyszeli wtedy pozdrowienie "Witam was ciule", bowiem Karol Musioł właśnie w taki specyficzny sposób wymawiał słowo "czule".

- Oprócz tego w podobny sposób ozdobiliśmy opolską Nike na Placu Wolności, pomnik Agnieszki Osieckiej na Wzgórzu Uniwersyteckim oraz Damę Pasieczną - wylicza Łukasz Śmierciak, naczelnik wydziału promocji w urzędzie miasta.

- Chcieliśmy w ten sposób zaskoczyć opolan, a przy tym podkreślić związki tych postaci z miastem oraz wskazać różne oblicza miłości - mówi.