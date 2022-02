Walentynkowa kąpiel morsów z Opola. Nie mogło zabraknąć miłosnych akcentów! Mirela Mazurkiewicz

Dla nich każda okazja, by wskoczyć do lodowatej wody jest dobra. Tym razem niedzielne (13.02) spotkanie wypadało w przeddzień Walentynek. Niektórzy zadbali o akcenty, nawiązujące do święta zakochanych. Zobaczcie w naszej galerii.