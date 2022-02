Walentynkowy Parkrun na wyspie Bolko. Biegaczy nie odstraszyła niska temperatura [ZDJĘCIA] Mateusz Majnusz

Jak co tydzień biegacze spotkali się pod kawiarnią Laba na wyspie Bolko, by przebiec dystans pięciu kilometrów. Zobaczcie zdjęcia z dzisiejszego Parkrunu! Parkrun to darmowy bieg z pomiarem czasu, który w Opolu cyklicznie odbywa się od 2015 roku. W imprezie można brać udział dowolną ilość razy, liczy się wspólne, aktywne spędzanie czasu. Za pierwszym razem należy dokonać rejestracji oraz wydrukować indywidualny kod uczestnika, dzięki któremu można wystartować w biegu. Opolska edycja odbywa się w każdą sobotę, o godzinie 9:00. Lokalizacja biegu to Klubokawiarnia Laba.