We wtorek zamknięcie mostu z Pasieki na Bolko w Opolu. Na jak długo?

We wtorek (31 marca) ma się rozpocząć kolejny etap inwestycji - instalacja rusztowań na podporach.

- Wykonawca będzie zabudowywać 21 sztuk rusztów. Waga każdego to 560 kilogramów. Będą instalowane na zamontowanych wcześniej wspornikach - zapowiada Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg.

Wszystko będzie się odbywało przy użyciu żurawia, co nie pozwala na przebywanie w jego pobliżu osób postronnych. Dlatego też od wtorku (31 marca) do czwartku (2 kwietnia) most im. Ireny Sendlerowej będzie całkowicie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy - mówi Adam Leszczyński.