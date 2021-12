Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. Prezenty trafiają do Opolan. Akcja dotrze do 395 mieszkańców regionu

- Jeronie, toście mnie uszczęśliwili. Z tych emocji aż mnie wszystko świerzbi. Nie mogę uwierzyć, że tylu ludzi chciało mi pomóc – mówił w sobotę (11.12) 75-letni Jerzy Hejn z Chróścić (gm. Dobrzeń Wielki), obserwując jak wolontariusze wnoszą do jego kuchni kolejne, pięknie zapakowane paczki. W ramionach ściskał swojego przyjaciela i towarzysza niedoli - 6-letniego pieska Jorgusia. Drugi psiak mieszka na zewnątrz. Dla pupili również był prezent w postaci worków wypełnionych karmą.

- Jorguś to pamiątka po żonie, która zmarła 2 lata temu. Teraz we wrześniu straciłem syna. 40-lat miał chłopak… – mówi 75-latek. - Mam jeszcze dwójkę dzieci, ale od czasu do czasu wpada tylko syn. Serce mnie boli, bo synowa zabroniła wnukowi przyjeżdżać.