Węgiel na Opolszczyźnie jest już dwa razy droższy niż rok temu. Na zimę nie wszystkich będzie stać na opał

Rekonesans wykonany na składach opałów w mieście i w okolicy pokazuje problemy podażowe węgla i skokowy wzrost cen przy każdej dostawie.

Obecnie w Opolu za tonę grubego węgla, tak zwanej kostki trzeba zapłacić od 1500 do 1620zł. Za drobniejszy węgiel, tak zwany orzech (bryły do 8 cm) zapłacimy od 1550 do 2000 zł za tonę. A orzech gorszej jakości kupimy w cenie 1400 zł. Z kolei cena ekogroszku waha się od 1895 zł do 2300 zł za tonę.

Jeszcze droższy jest węgiel pakowany w worki. I tak ekogroszek w workach po 25 kg można kupić w cenie 1995 – 2388 zł.