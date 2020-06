Wiadukt nad Krapkowicką do remontu. Jest umowa miasta Opola z PKP PLK

Szacunkowy koszt całego zadania to 15 mln złotych. Inwestycja ma kosztować miasto około 10 mln zł. Resztę wyłoży spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Rozmowy na temat tej przebudowy nie były łatwe. Początkowo kolej chciała się tylko ograniczyć do wymiany trakcji w tym miejscu. Udało się jednak wywalczyć znacznie więcej, także dzięki zaangażowaniu wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego - stwierdza Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

- Obiekt, który mieszkańcom kojarzy się z tragediami, zmieni swoje oblicze. To przykład na to, jak samorząd może owocnie współpracować ze spółką Skarbu Państwa. Gdyby tego porozumienia nie było teraz, to kolejna szansa na przebudowę tego wiaduktu pojawiłaby się pewnie najszybciej za pół wieku - przekonuje Janusz Kowalski.