Widoki jak z "Narni" tuż za miedzą. Autem dojedziesz na ponad 1000 m n.p.m. [GALERIA]

Przez Przełęcz Czerwonogórską (1013 m n.p.m.) od niepamiętnych czasów prowadził szlak handlowy łączący Morawy ze Śląskiem. W połowie XIX w. powstała tam pierwsza gospoda dla furmanów. Wraz ze wzrostem popularności turystyki, miejsce to i okoliczne góry były coraz chętniej odwiedzane przez podróżników żądnych wrażeń i pięknych widoków. Pod koniec XIX wieku zaczęło rozwijać się na tym obszarze również narciarstwo. Dziś jest to jedno z najważniejszych miejsc do uprawiania tej dyscypliny sportu w całych Sudetach Wschodnich. W okolicy są przygotowane również trasy do narciarstwa biegowego, a latem można skorzystać z gęstej sieci szlaków rowerowych.

Przełęcz Czerownogórska leży pomiędzy dwoma najwyższymi górami Jeseników – Pradziadem (1491 m n.p.m.) i Keprnikiem (1423 m n.p.m.). Łączy je czerwony szlak turystyczny biegnący przez cały Wysoki Jesionik, a dalej prowadzący w stronę Masywu Śnieżnika.