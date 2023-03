Więcej badań, lepsza opieka nad pacjentem. Już 19 placówek na Opolszczyźnie wprowadziło opiekę koordynowaną.

Od 1 marca do realizacji opieki koordynowanej w naszym regionie dołączyły kolejne poradnie podstawowej opieki zdrowotnej.

- To już 19 miejsc udzielania świadczeń i niemal 84 tysiące opolskich pacjentów – wylicza Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego NFZ.

Jak wyjaśnia, zainteresowanie przystąpieniem do opieki koordynowanej opolskich przychodni jest duże, jednak jest to proces, do którego przychodnie muszą się przygotować. Kolejne poradnie POZ, które są gotowe do przystąpienia do opieki koordynowanej, mogą w każdej chwili składać wnioski do Opolskiego Oddziału NFZ.