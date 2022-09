Więcej niż piłkarz. Paweł Sasin odgrywa nieocenioną rolę w Polonii Nysa [WYWIAD]

Ile razy udzielił już pan w Polonii reprymendy za mówienie "dzień dobry"?

Musiałem to zrobić kilka razy już na pierwszym treningu drużyny, który obserwowałem jeszcze z boku (śmiech). Kiedy stałem w tunelu prowadzącym na boisko, kilku chłopaków powiedziało mi wtedy właśnie „dzień dobry”. Szybko jednak zająłem się tym tematem, bo kiedy razem wchodzimy do szatni, nie jest ważne, ile kto ma lat. Jestem po prostu jednym z zawodników, więc wzajemne „panowanie” czy mówienie sobie „dzień dobry” nie wchodzi w grę. Oczywiście, pewien szacunek do starszych piłkarzy trzeba mieć, ale ogólnie w Polonii wszyscy jesteśmy na stopie koleżeńskiej.

Zawodnicy często sami z siebie o coś pana podpytują?

Tak, mają różne pytania, na przykład dotyczące tego, w jakim klubie najlepiej mi się grało czy przedmeczowego stresu. Przed samym spotkaniem dopytują też o kwestie taktyczne czy też proszą o powiedzenie kilku mobilizujących słów. Zawsze chętnie pomagam i dzielę się swoją wiedzą na tyle, na ile mogę. W przypadku większości moich klubowych kolegów właśnie teraz waży się, w którą stronę rozwinie się ich kariera. Rozgrywki 3 ligi to dobre miejsce, by się pokazać i zostać zauważonym przez kluby z wyższych klas rozgrywkowych. Stąd można bardzo szybko trafić do Fortuna 1 Ligi czy nawet do PKO Ekstraklasy. I wtedy trzeba być już przygotowanym do tego skoku na głęboką wodę.