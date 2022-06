Więcej osób może skorzystać z bonu turystycznego. Trzeba spełnić jeden warunek

Zgodnie z przepisami rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 500 plus, licząc od dnia urodzenia dziecka. Oznacza to, że opiekunowie, którzy złożyli taki wniosek na początku 2022 r., na dziecko urodzone w 2021 r., także mogą liczyć na bon. Ważne jednak, by wniosek o 500 plus był złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin.

- Rodzice z województwa opolskiego aktywowali już niemal 75 tysięcy z ponad 95 tysięcy przysługujących im bonów turystycznych. Kwota zrealizowanych płatności aktywowanymi bonami sięgnęła 48,5 milionów złotych – mówi Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS. - Na terenie województwa jest obecnie 310 podmiotów, które przystąpiły do programu, u których można bezgotówkowo opłacić pobyt, wypoczynek rodzinny, imprezę turystyczną bądź wycieczkę. W skali kraju rozliczanie bonem honoruje około 30,5 tysiąca placówek z branży turystycznej.