Więcej zapłacimy za parkowanie w mieście, bilety MZK i podatek od nieruchomości. Mieszkańców Opola czekają podwyżki!

- Prawda jest taka, że nie widzę możliwości, żebyśmy byli w stanie funkcjonować w oparciu o obecne ceny biletów MZK. W tym roku cena paliwa jest rekordowa, podobnie jak prądu, a przecież po mieście jeżdżą już autobusy elektryczne – mówi Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusz.

Jednorazowy bilet normalny, czyli ten z którego najczęściej korzystają podróżni, kosztuje obecnie 3,4 zł, a ulgowy – 1,7 zł. Od stycznia wzrośnie odpowiednio do 4,2 zł i 2,1 zł .

Więcej zapłacimy także za wszystkie pozostałe bilety. W przypadku biletów pozamiejskich ich cena wzrośnie z 4,4 zł do 5,4 zł. Bilet nocny będzie kosztować 5,20, bilet dobowy 13 zł, bilet miesięczny na jedną lub dwie linie podrożeje z 78 zł do 96 zł, a ulgowy z 39 zł do 48 zł, z kolei bilet miesięczny na wszystkie linie z 98 zł do 121 zł. Więcej kosztować będzie też bilet semestralny dla uczniów, którego cena wzrośnie z 182 zł do 224 zł.