Wielka akcja na Kanale Gliwickim. Służby szukają na śluzie w Sławięcicach sposobu na złote algi

- To wszystko, co się tutaj dzieje, zostało bardzo dokładnie sprawdzone w warunkach laboratoryjnych. Preparaty, które są stosowane w Sławięcicach, odniosły sukces w laboratoriach, gdzie zwalczały złotą algę i ichtiotoksyny – tłumaczył wojewoda opolski Sławomir Kłosowski. - Istotą tych eksperymentów laboratoryjnych było to, żeby je przenieść do naturalnego środowiska. Jako wojewoda cieszę się z tego, że Ministerstwo Klimatu oraz inne służby obrały właśnie to miejsce jako teren rozpoczęcia walki ze złotymi algami, albo przeniesienia jej z gruntu laboratoryjnego do wymiaru praktycznego.