Wielka inwestycja w Opolu owiana tajemnicą. Radni zgodzili się jednak przekazać działki o wartości 9 mln złotych Mateusz Majnusz

W maju zeszłego roku prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski ogłosił zakończenie kilkumiesięcznych negocjacji z inwestorem, który swoją działalność zamierza prowadzić we Wrzoskach. UM Opole

Opolscy radni jednogłośnie zgodzili się na wniesienie do spółki należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu działek inwestycyjnych o wartości ok. 9 mln zł. Umożliwi to finalizację sprzedaży kompleksu inwestycyjnego w opolskich Wrzoskach na rzecz strategicznego inwestora. Ma to być jedna z trzech największych inwestycji zagranicznych w Polsce i ogromny impuls rozwoju dla całego regionu.